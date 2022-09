Ilary Blasi, dal nuovo spot Lenor scompare Totti: il brand sembra essersi schierato dalla pare della conduttrice.

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far discutere. Non solo per quelli che saranno gli accordi tra gli ex coniugi, ma anche per le ‘rotture’ commerciali che il divorzio ha causato. Il brand Lenor, non a caso, ha rivisto lo spot in cui i due comparivano insieme, lasciando la scena soltanto alla conduttrice.

Ilary Blasi: dallo spot Lenor scompare Totti

Tra i tanti spot che vedevano insieme Ilary Blasi e Francesco Totti c’è quello dell’ammorbidente Lenor. “Lenor ammorbidente e perle insieme… Un matrimonio perfetto“, esclamava la conduttrice quando era ancora la moglie del Capitano. Quando la coppia ha annunciato il divorzio, il brand ha deciso di togliere la parola “matrimonio” per sostituirla con “profumo“. Nelle ultime ore, però, l’azienda ha fatto un altro passo in avanti.

Ha diffuso una nuova pubblicità e ha del tutto eliminato Totti.

Il nuovo spot Lenor è soltanto per Ilary

Nel nuovo spot Lenor, diffuso su tutte le Reti nelle ultime ore, Ilary è chiaramente una donna single. Non è scomparsa solo la telefonata con Totti, ma è stata cancellata anche la sua immagine. Nel suo letto, la Blasi è sola, ma c’è un altro dettaglio che ha sorpreso i fan. E’ sparita anche la foto di Francesco dal ‘comodino’, dove adesso campeggia una bella immagine della conduttrice.

Lenor dalla parte di Ilary Blasi

Il nuovo spot Leonor si apre con Ilary che parla al telefono con alcuni amici: “Scusate ragazzi ma non vengo in studio oggi, qui c’è il diluvio“. Si tratta di una scusa, utilizzata dalla Blasi per poter restare a letto a respirare il “profumo” del suo ammorbidente. Insomma, Lenor ha scelto di stare dalla parte dell’ex Letterina e la nuova pubblicità sembra esserne la prova.