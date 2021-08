Tra Nina Moric e Fabrizio Corona scoppia (ancora) la pace: “Ciò che conta è l’amore”

Tra Nina Moric e Fabrizio Corona è tornato il sereno? L'ex Re dei paparazzi ha postato alcune foto di loro due insieme sui social.

Dopo liti, recrimoniazioni reciproche e denunce sembra esser tornato il sereno tra Fabrizio Corona e Nina Moric, a cui l’ex Re dei paparazzi ha dedicato alcuni messaggi via social.

Fabrizio Corona: pace fatta con Nina Moric

Dopo le ultime e pesanti accuse (Nina Moric lo aveva accusato di usare suo figlio Carlos per ingaggi e ospitate che gli sarebbero fruttate soldi) Fabrizio Corona avrebbe ritrovato il sereno con la sua ex moglie, madre del suo unico figlio, Carlos Maria. “Che dire…

che la vita è così. Perché ciò che conta alla fine è l’amore della cosa più cara. Con la immensa speranza che sia così per sempre ammettendo gli innumerevoli errori fatti”, ha scritto l’ex Re dei paparazzi, postando una foto in compagnia della sua ex moglie e poi, postando un video di Nina Moric giovanissima ha aggiunto: “E’ mai esistita una donna più bella?”

A giugno erano state pubblicate alcune foto dei due insieme e la Moric aveva messo a tacere le voci riguardanti il loro presunto riavvicinamento tuonando: “Non ti smentisci mai, pensi soltanto ai soldi.

Hai fatto scattare foto di nascosto per poi venderle, fingendo ancora una volta un riavvicinamento mai sentito da parte tua”. Questa volta i due avranno fatto davvero pace?

Fabrizio Corona: gli auguri al figlio

Qualche giorno fa Carlos Maria Corona aveva spento le sue prime 19 candeline e Fabrizio Corona gli aveva dedicato dei teneri messaggi via social. I due hanno vissuto insieme per un periodo prima che l’ex Re dei paparazzi tornasse in carcere e, a seguire, di nuovo agli arresti domiciliari.

Precedentemente Nina Moric lo aveva accusato di usare suo figlio Carlos Maria al fine di fare facili guadagni attraverso ospitate e ingaggi.

Nina Moric contro Fabrizio Corona: le accuse

La showgirl croata ha affermato di aver cercato di mantenere rapporti pacifici con Fabrizio Corona unicamente per il bene di suo figlio, Carlos Maria. I rapporti tra i due si erano rapidamente deteriorati quando il figlio Carlos Maria si era recato a vivere insieme al padre.

“Fabrizio caro, ho sperato fino all’ultimo che, almeno di fronte a una disgrazia, potessi essere un uomo, un padre, una persona morale. Invece non ti smentisci mai”, aveva tuonato Nina Moric contro l’ex Re dei paparazzi.