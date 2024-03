Traffico per il ponte di Pasqua 2024: previsioni su strade e autostrade

Anas stima 32 milioni di transiti totali lungo le strade e le autostrade che ha in gestione, circa 4 milioni gli italiani pronti a partire per le vacanze pasquali

Con l’avvicinarsi delle vacanze pasquali, milioni di italiani sono pronti a partire per un meritato riposo. L’Agenzia Nazionale per le Strade (Anas) prevede oltre 32 milioni di transiti lungo le sue strade e autostrade.

La situazione del traffico è monitorata giorno per giorno, con un aumento previsto del 15% rispetto alla media settimanale per oggi, 28 marzo, e del 5% per domani, 29 marzo. Le destinazioni più popolari rimangono le classiche Toscana, Puglia, Campania e Sicilia.

La Polizia di Stato avverte di traffico intenso per venerdì 29 marzo, con possibili criticità in serata. Tuttavia, sabato 30 marzo è previsto un calo del traffico del 4%, seguito da una diminuzione ancora maggiore nella giornata di Pasqua, con un calo previsto tra il 7% e il 9%. Anche Lunedì dell’Angelo vedrà una riduzione dei flussi, sebbene aumentino gli spostamenti verso le località turistiche.

Nonostante la prevista diminuzione del traffico, Anas e la Polizia di Stato avvertono che potrebbero comunque verificarsi disagi nella circolazione.

In particolare, sabato 30 marzo potrebbe aprirsi con condizioni critiche e il traffico rimarrà intenso anche in serata. Meglio il 31 marzo, anche se si prevede un peggioramento a Pasquetta, con bollino giallo durante il giorno e rosso in serata.

Martedì 2 aprile inizierà il controesodo, con traffico intenso durante la prima parte della giornata e possibili criticità nella seconda parte. Durante i rientri, le situazioni peggiori si concentreranno soprattutto lungo le maggiori direttrici. Anas segnala alcune delle strade più trafficate, come il Grande Raccordo Anulare a Roma e l’A10 a Torino. Durante le festività, Anas sospende la circolazione dei mezzi pesanti negli orari critici e rimuove temporaneamente i cantieri lungo le strade. La sorveglianza sarà intensificata per garantire la sicurezza stradale.