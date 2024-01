L’incidente è avvenuto nella prima mattinata di lunedì 8 gennaio. L’allarme è stato lanciato da alcuni vicini di casa.

Ravenna, si lancia dal nono piano con la bambina e il cane

La donna ha deciso di lanciarsi dal nono piano dell’appartamento in cui abitavano in via Dradi, insieme alla figlia di 6 anni e al cane. La madre, la cui età si aggira tra i 35 e i 40 anni, si trova ora ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Bufalini di Cesena. Per la bambina e il suo animale invece non c’è stato nulla da fare, sono entrambi morti nell’impatto.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti

Immediato l’arrivo dei soccorsi, della polizia e della squadra mobile della Questura di Ravenna, che ora dovranno fare luce sul drammatico incidente. L’ipotesi più plausibile sarebbe quella di un tentato suicidio, sebbene ancora non se ne conoscano le ragioni. Il padre della vittima, che nel momento dei fatti si trovava in casa, si sarebbe accorto di ciò che era successo solamente all’arrivo delle volanti.

La dinamica dei fatti

In base alle prime analisi la donna sarebbe salita su un’impalcatura esterna, utilizzata per dei lavori di ristrutturazione del condominio, per poi lasciarsi precipitare nel vuoto. Sembrerebbe che prima abbia lasciato cadere la figlia e il meticcio e poi si è buttata. A rallentare la sua caduta tuttavia potrebbero essere intervenute le impalcature del ponteggio.