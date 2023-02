Tragedia dei migranti a Cutro, il messaggio di Sergio Mattarella: "L'UE si assuma in concreto la responsabilità di governare i flussi"

Una nuova, immane tragedia umanitaria si è consumata questa mattina, sulle coste calabresi di Crotone, a Cutro, dove sono morti decine di migranti in fuga alla ricerca di una vita migliore che erano a bordo di una barca spezzata in due dalla furia delle onde.

Si è trattato di una delle più grandi tragedie recenti per quanto riguarda i migranti, con un bilancio parziale di 40 morti accertati (fra cui un bambino neonato) che potrebbe però essere destinato a salire nelle prossime ore.

A poche ore dalla tragedia a parlare è stato anche il presidente Sergio Mattarella, il cui messaggio è arrivato a poche ore di distanza temporale da quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

In una nota trasmessa nel pomeriggio, Mattarella ha commentato:

Molti tra questi migranti provenivano dall’Afghanistan e dall’Iran, fuggendo da condizioni di grande difficoltà. È una ennesima tragedia del Mediterraneo che non può lasciare nessuno indifferente. Nell’esprimere il cordoglio per le vittime, la vicinanza ai naufraghi, cui va assicurata un’adeguata accoglienza, e il ringraziamento ai soccorritori.

Mattarella, che ha espresso tutto il suo dolore per le vittime, ha aggiunto quanto sia importante:

Un forte impegno della comunità internazionale per rimuovere le cause alla base dei flussi di migranti; guerre, persecuzioni, terrorismo, povertà, territori resi inospitali dal cambiamento climatico; è altrettanto indispensabile che l’Unione Europea assuma finalmente in concreto la responsabilità di governare il fenomeno migratorio per sottrarlo ai trafficanti di esseri umani, impegnandosi direttamente nelle politiche migratorie, nel sostegno alla cooperazione per lo sviluppo dei Paesi da cui i giovani sono costretti ad allontanarsi per mancanza di prospettive.