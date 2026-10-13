Tragedia sulle montagne russe: un morto e diversi feriti

Un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite sulle montagne russe Goliath: Six Flags sospende altre nove attrazioni per precauzione mentre proseguono le indagini sulle cause dell’incidente.

Un uomo è morto e diverse persone sono rimaste ferite in un incidente sulle montagne russe Goliath del parco Six Flags Over Georgia, negli Stati Uniti. Il convoglio si è bloccato a decine di metri d’altezza, mentre la società ha disposto la chiusura precauzionale di altre nove attrazioni simili. Le autorità indagano per chiarire la dinamica della tragedia.

Incidente sulle montagne russe Goliath: un morto e diversi feriti in Georgia

Tragedia al parco divertimenti Six Flags Over Georgia, ad Austell, nei pressi di Atlanta, negli Stati Uniti. Lunedì 12 ottobre un uomo ha perso la vita in un incidente avvenuto sulle montagne russe Goliath, mentre altre persone sono rimaste ferite.

La polizia della contea di Cobb sta lavorando per ricostruire l’accaduto e chiarire le cause dell’incidente. Al momento, l’identità della vittima non è stata resa nota e non sono stati diffusi dettagli definitivi sulla dinamica.

Dalle immagini trasmesse dai media americani emerge che il convoglio si è arrestato durante il percorso, lasciando circa venti passeggeri bloccati a un’altezza di una sessantina di metri.

Per consentire loro di raggiungere il suolo in sicurezza, gli addetti del parco hanno organizzato la discesa attraverso una scala di emergenza, accompagnando le persone a piccoli gruppi. Secondo l’emittente locale WSB-TV, i feriti sarebbero quattro, anche se le autorità non hanno ancora fornito un bilancio definitivo né informazioni sulle loro condizioni. La direzione di Six Flags Over Georgia ha espresso il proprio cordoglio, dichiarandosi «profondamente addolorata per l’incidente occorso oggi a un visitatore» e assicurando la collaborazione con gli investigatori.

Six Flags ferma nove attrazioni dopo la tragedia: i precedenti in California

Inaugurata nel 2006, la Goliath di Six Flags Over Georgia raggiunge un’altezza di circa 60 metri e una velocità massima di 113 chilometri orari. Il percorso, della durata di circa tre minuti e mezzo, comprende una discesa di oltre 50 metri e una spirale a 540 gradi. L’incidente si sarebbe verificato a poche settimane da un’altra vicenda che ha coinvolto la catena: il 29 settembre, infatti, Six Flags Magic Mountain ha annunciato la chiusura definitiva delle montagne russe X2, dopo le denunce relative a gravi lesioni riportate da alcuni passeggeri e un accordo con la famiglia di un giovane di 22 anni morto nel 2022. Al momento, non è stato indicato alcun collegamento tra i due episodi. Le indagini sull’incidente in Georgia proseguono per accertare le responsabilità e comprendere che cosa sia accaduto durante la corsa.

In seguito alla morte del visitatore, il gruppo Six Flags ha disposto la sospensione temporanea di altre nove montagne russe distribuite in sei parchi tra Stati Uniti e Canada. La decisione, secondo quanto comunicato dalla società, è stata presa «per eccesso di prudenza», senza che siano stati precisati i criteri utilizzati per individuare le attrazioni interessate.