Tragedia a Pofi, in provincia di Frosinone, dove un ragazzo si soli 17 anni è stato trovato morto nei pressi della sua abitazione. Ecco cosa è successo.

Tragedia a Pofi, trovato morto un ragazzo di 17 anni

Ieri sera, 16 marzo 2026, un ragazzo di soli 17 anni è stato trovato morto nei pressi della sua abitazione. A fare la tragica scoperta i genitori del giovane, i quali non avevano più avuto notizie del figlio dal pomeriggio, quando si era allontanato da casa. Il ragazzo, nei giorni precedenti, secondo quanto si apprende avrebbe litigato con la fidanzata. La notizia della morte del 17enne ha scioccato l’intera comunità.

Tragedia a Pofi: il 17enne si sarebbe tolto la vita

Un ragazzo di 17 anni è stato trovato morto impiccato a un albero nei pressi della sua abitazione a Pofi, in provincia di Frosinone. A fare la drammatica scoperta i suoi genitori. Il giovane si era allontanato da casa, nei giorni scorsi aveva litigato con la fidanzata. Sul posto sono intervenuti sia i soccorsi che i carabinieri per effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire quanto accaduto. La salma del 17enne è a disposizione della autorità giudiziaria. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.