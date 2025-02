Tragedia in Portogallo: il turista italiano Roberto Bertaggia è morto dopo essere stato travolto da un’onda anomala sul molo a Porto. Il corpo del 36enne comasco è stato trovato dopo tre giorni di ricerche.

Tragedia in Portogallo: turista italiano travolto da onda anomala sul molo

Un turista italiano di 36 anni, Roberto Bertaggia, è morto mentre si trovava in vacanza a Porto, in Portogallo, in compagnia di amici. L’uomo stava passeggiando sul molo a Foz De Duoro, nella zona del Faro di Falgueiras, è stato travolto da un’onda anomala. Bertaggia è stato trascinato con violenza in acqua e il corpo senza vita è stato ritrovato solamente tre giorni dopo. A renderlo noto le autorità marittime locali: “un cadavere è stato rinvenuto a l largo di Vila do Conde: si tratterebbe di un uomo italiano di 36 anni, scomparso il 15 febbraio dopo essere stato travolto da un’onda mentre camminava da solo sul molo”. Si è in attesa del riconoscimento ufficiale del corpo.

La ricostruzione dei fatti

Roberto Bertaggia si trovava a Porto in vacanza con due amici. Era il 15 febbraio quando, mentre passeggiava sul molo da solo, è stato travolto da un’onda anomala e trascinato in acqua. Gli amici non hanno potuto far altro che chiamare i soccorsi ma purtroppo le ricerche non hanno dato alcun esito positivo. La salma di Bertaggia è stata infatti ritrovata tre giorni dopo quando un peschereccio ha segnalato la presenza di un corpo alla deriva in mare. Come detto il riconoscimento formale deve ancora essere effettuato ma le autorità locali sono certe che si tratti del turista comasco.