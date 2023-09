Tre imputati sono stati assolti in primo grado dal Tribunale di Firenze, l’accusa verso di loro era quella di violenza sessuale. Secondo il giudice non capirono il rifiuto della vittima.

Assolti tre ragazzi dall’accusa di violenza sessuale

Violentarono in gruppo una ragazza ma il giudice li ha assolti con la formula dell’errore sul fatto che costituisce reato. La vittima, sconvolta e offesa, non ha parole per descrivere la sentenza.

Il giudice ha riconosciuto che gli imputati hanno praticato della violenza di gruppo ma questa sarebbe la conseguenza involontaria dell’errata percezione del no della vittima.

Secondo le motivazioni del verdetto, i ragazzi avevano una concezione distorta del sesso ma questa è stata giudicata un’attenuante. Dunque, un errore, non un reato.

Fra l’altro, secondo il giudice la stessa adolescente aveva avuto in precedenza un rapporto consenziente con uno degli imputati, secondo lui altro elemento attenuante.

La denuncia della violenza sessuale

La giovane ragazza toscana aveva denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale da parte di alcuni ragazzi che andavano a scuola con lei.

Nel settembre di 5 anni fa la giovane aveva 18 anni e aveva denunciato i fatti avvenuti durante una festa in una villa di campagna a Firenze.

Le indagini analizzarono la posizione dei coetanei indicati nella denuncia, all’epoca dei fatti appena maggiorenni, tranne uno che invece era minorenne. Per loro è arrivata l’assoluzione dopo un lungo processo.

In pratica, per il giudice avrebbero male interpretato il rifiuto della ragazza, che in risposta del verdetto ha commentato: “La trovo una sentenza vergognosa che scoraggia le vittime che vogliono reagire”.