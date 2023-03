Tre temi chiave con Meloni alla Camera: guerra, migranti ed energia

Tre temi chiave con Giorgia Meloni impegnata nel dibattito alla Camera prima del Consiglio Europeo di fine marzo: guerra, migranti ed energia. Dall’attacco al M5s sulle armi all’Ucraina al no all’Italia “campo profughi d’Europa”, le repliche e le argomentazioni della premier sono state già molte. Sul tema della guerra aveva esordito il leader dei Moderati, Maurizio Lupi: “Sulla pelle del popolo ucraino si sta giocando il nuovo equilibrio mondiale”.

Tre temi chiave con Meloni alla Camera

“Dobbiamo costruire un mondo in cui il futuro sia dignitoso per tutti, non è il tempo di essere astratti e parlare di pacifismi. Dobbiamo lavorare per una pace chiara e giusta. Dobbiamo distinguere chi vuole veramente la pace e chi si riempie della parola pace per i propri interessi”. E la Meloni sul conflitto? “Il Movimento Cinque Stelle ci dice ‘fermatevi’. Dovete dirlo a Putin. Se noi ci fermiamo, consentiremo l’invasione dell’Ucraina. Non sono così ipocrita da scambiare l’invasione con la parola pace. Pensate davvero che a qualcuno piaccia la guerra? Ma chiaramente la situazione è un po’ più complessa di come la fa una certa propaganda“.

“Mai cambiato idea sul blocco navale”

Poi l’affondo sul tema migranti: “Non ho mai cambiato idea sul blocco navale, voglio ancora una missione europea in accordo con le autorità africane per bloccare le partenze”. E ancora: “Non possiamo accettare che l’Italia diventi il campo profughi d’Europa, bisogna governare i movimenti primari prima di quelli secondari”. Poi l’argomento cruciale dell’energia, con Angelo Bonelli irritato dalla distrazione della premier rispetto ad un argomento come la siccità: “Lei ride ma la questione della siccità è una questione attuale. È un problema drammatico e le vostre politiche energetiche, come quella di volere rendere l’Italia un Hub di fonti fossili, lo aggrava“.