Trento, 92enne fugge dalla Rsa, percorre 10 km e si barrica in casa con una m...

92enne fugge dalla Rsa e mette in scena una vera e propria fuga degna di un film d'azione

Fortunatamente l’incredibile storia della fugo di un 92enne da una casa di riposo, con tanto di cuscini sul letto e superamento della recinzione finisce con il blitz delle forze dell’ordine senza che nessuno si sia fatto male.

92enne fugge dalla Rsa di Mori (Trento)

La storia della fuga di un anziano da una residenza per anziani di Mori (Trento) ha davvero dell’incredibile se si considera non solo l’età dell’ospite della struttura ma anche le modalità con le quali ha messo in atto il suo piano.

Degno di un film hollywoodiano e con tanto di ‘piano B’.

Il piano studiato nei minimi dettagli

Tutto è accaduto la sera di sabato 29 luglio intorno alle 22 e 30 quando un allarme segnala al personale della casa di riposo che l’anziano non si trova nel suo letto. All’operatore giunto nella sua stanza a controllare la situazione, l’uomo racconta di non avere sonno e di voler vedere la televisione nell’atrio. Un racconto convincente dato che la sua richiesta viene accolta. Dopo alcune ore però, al giro di controllo, l’operatore si accorge che l’anziano non si trova nell’atrio e nemmeno nel suo letto, dove ha posizionato alcuni cuscini sotto le lenzuola a simulare una figura umana.

La fuga verso la libertà

Scatta dunque l’allarme e la ricerca dell’anziano che coinvolge anche le forze dell’ordine di Mori. Dalle telecamere di sorveglianza si vede che l’uomo dopo vari tentativi di passare sopra la recinzione con l’aiuto di un bastone, decide di cambiare strategia e passarci sotto, fuggendo attraverso il parco comunale.

Barricato in casa: si decide il blitz

Solo domenica mattina si scopre che il 92enne è riuscito, non si sa come considerata l’età, a percorrere ben 10 km e tornare nella propria abitazione. Dove si era barricato minacciando di ferirsi con una motosega se l’avessero riportato nella pensione per anziani.

Dopo vari tentativi di mediazione da parte dei familiari e delle forze dell’ordine, si decide il blitz attraverso una finestra.