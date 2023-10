Era stata allontanata dalla casa familiare ma ha cercato di introdursi lo stesso nell’abitazione e ha minacciato il suo ex. Una donna di 50 anni è stata arrestata a Trento.

Trento, donna viola la misura cautelare e minaccia l’ex: arrestata

Nonostante fosse stata allontanata dalla casa familiare con un divieto di avvicinamento al suo ex compagno, una donna di 50 anni ha cercato di introdursi a casa dell’uomo, minacciandolo. Per questo è stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri e portata in caserma e poi in carcere a Trento. La donna è accusata di aver violato la misura cautelare dell’allontanamento, emessa solo poche settimane fa. L’arresto è stato convalidato dal giudice e ha portato ad una misura ancora più restrittiva, ovvero il divieto di dimora nel comune di Ledro.

Trento, donna viola la misura cautelare e minaccia l’ex: la dinamica dei fatti

L’episodio risale alla giornata di sabato 16 settembre, quando l’uomo, terrorizzato, ha contattato i carabinieri per chiedere aiuto. Ha raccontato che la sua ex stava cercando di entrare in casa e che temeva per la sua vita. La donna lo aveva più volte minacciato di morte, dicendogli che gli avrebbe piantato in gola un coltello durante il sonno. Minacce che lo avevano spinto a denunciare, ottenendo il provvedimento contro la donna. Gli agenti hanno trovato la donna all’interno della legnaia, dietro la casa dell’uomo, che si nascondeva. Non ha opposto resistenza ed è stata portata in caserma.