Troppa neve in montagna: padre e figlio bloccati in provincia di Treviso

C'era ancora troppa neve in montagna ed un padre ed un figlio di Venezia restano bloccati in provincia di Treviso

Troppa neve in montagna: padre e figlio bloccati in provincia di Treviso: un 45enne ed un 13enne sono stati salvati nella zona della Malga Archeset dai soccorritori e potranno raccontare quella disavventura che è capitata loro, quando sono rimasti bloccati per ore nell’auto sprofondata nella troppa neve. La vicenda si è verificata nella giornata di ieri 12 marzo verso le 21 nella zona Malga Archeset in provincia di Treviso.

Padre e figlio bloccati dalla neve

Ad operare sul posto dopo che i due avevano lanciato l’allarme sono stati i carabinieri di Montebelluna ed un team del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa. La squadra in questione era stata attivata dalla centrale del 118 di Treviso. E da quanto si apprende un padre 45enne e suo figlio tredicenne di Venezia erano saliti da Fietta per poi scendere verso la Valle di Archeset. Si tratta di una marcia possibile lungo la provinciale 141, chiusa in periodo invernale.

I cumuli bianchi e la vettura sprofondata

La presenza ancora di grossi cumuli di neve a nord ha però bloccato il veicolo. L’auto è infatti sprofondata nel manto nevoso. A quel punto il 45enne ha cercato per alcune ore, invano, di liberarla. Un team, dopo aver geolocalizzato il punto, ha raggiunto quindi padre e figlio e li ha recuperati. Gli operanti hanno anche spostato l’auto riportandola sulla strada battuta.