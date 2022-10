Trovato cadavere nelle campagne di Oristano: forse è l’allevatore scomparso Mario Saba

Trovato un cadavere nelle campagne di Oristano. Potrebbe essere quello dell'allevatore scomparso Mario Saba, di 73 anni.

Terribile scoperta nelle campagne di Oristano.

È stato trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione nelle campagne di Terralba, presso la località Pauli Zorca. Secondo i quotidiani locali potrebbe trattarsi del corpo di Mario Saba, un allevatore di 73 anni che è scomparso lo scorso aprile. Per il momento, però, non ci sono conferme. Dovranno essere effettuati tutti gli accertamenti del caso per scoprire l’identità del cadavere.

Mario Saba, allevatore scomparso ad aprile

Mario Saba era stato visto per l’ultima volta in una zona non lontana da quella in cui è stato trovato il cadavere.

L’uomo viveva da solo nella zona di “Candelaris”, alla periferia del paese. Da diversi anni badava ad un piccolo gregge dal quale ricavava qualche risorsa per riuscire ad arrotondare la sua modesta pensione. Una delle sue sorelle aveva denunciato la scomparsa, dopo averlo cercato all’ovile insieme ai carabinieri della stazione locale. Serviranno ulteriori accertamenti, che verranno svolti in questi giorni, per capire se il corpo è davvero dell’allevatore scomparso.