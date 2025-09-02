La morte improvvisa di un giovane operaio durante una trasferta lavorativa in Francia, a Cannes, ha scosso profondamente familiari, colleghi e la comunità locale. Il ragazzo, appena 26enne e padre di una bambina, si trovava sulla Costa Azzurra per motivi professionali quando è stato trovato senza vita su una spiaggia, poche ore dopo il suo arrivo.

Trovato morto a Cannes durante viaggio di lavoro

Il corpo del giovane è stato rinvenuto nelle prime ore del mattino del 29 agosto sulla spiaggia di Cannes, dopo che la sera precedente aveva lasciato l’albergo dove si era appena registrato. Un passante ha dato l’allarme e da quel momento le autorità francesi hanno avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso.

L’ipotesi di un malore improvviso, probabilmente un infarto, è quella al momento più accreditata, ma solo l’autopsia, insieme agli accertamenti tossicologici e istologici, potrà fornire risposte definitive. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Nizza e affidate alla Gendarmerie, mentre i familiari, giunti in Francia, hanno già effettuato il riconoscimento della salma in attesa del rimpatrio.

Trovato morto a Cannes durante viaggio di lavoro: chi era la vittima

Francesco Silecchia aveva 26 anni, proveniva dal quartiere San Paolo di Bari ed era arrivato a Cannes il 28 agosto per un incarico lavorativo insieme ad altri colleghi. Operaio di professione, era anche padre di una bambina di quattro anni. Descritto da amici e conoscenti come una persona solare e generosa, era partito per quello che doveva essere un normale viaggio di lavoro, senza che nulla facesse presagire la tragedia.