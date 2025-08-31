Lo schianto è avvenuto in località Palazzina, un passante ha dato per primo l'allarme e sul posto sono arrivati i soccorsi

Un incidente stradale drammatico avvenuto nella serata di sabato e con un tragico epilogo. É accaduto a Verona, in località Palù ed è costato la vita ad un uomo che si trovava alla guida della propria auto quando improvvisamente è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e automedica oltre ai carabinieri di San Bonifacio per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’accaduto.

Drammatico incidente a Verona, morto un uomo. La ricostruzione

L’incidente è avvenuto sabato 30 agosto intorno alle 22:15 per ragioni ancora da chiarire, anche se le autorità hanno già formulato alcune ipotesi. Il drammatico bilancio va a peggiorare ulteriormente quello degli ultimi giorni nel Veronese: nella sola giornata di venerdì infatti tre motociclisti hanno perso la vita. La persona deceduta a Verona è dunque la quarta vittima in 48 ore.

Alla guida del veicolo si trovava un 66enne di Palù ed è stato un passante a chiedere aiuto per primo dopo aver notato un veicolo ribaltato ed una persona non cosciente sporgere dal mezzo in via Deiolo. Sul posto sono giunti rapidamente i soccorritori ma per l’uomo non c’era più nulla da fare: è morto nel violento impatto dopo che l’auto è autonomamente uscita di strada. Nessun altro veicolo è infatti rimasto coinvolto. Resta da chiarire se il 66enne abbia avuto un malore o se l’incidente sia la conseguenza di una distrazione o di una errata manovra.