Trovato morto Omar Neffati: il 27enne è sempre stato in prima fila per la difesa dei diritti

Sutri piange la morte di Omar Neffati, il 27enne di origini tunisine che viveva da anni nel comune della provincia di Viterbo.

Ragazzo conosciuto e benvoluto da tutti, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Non ha conferma ufficiale al momento la causa del decesso, ma si ipotizza che il giovane si sia tolto la vita.

Una prima ricostruzione dei fatti

Stando ad alcune indiscrezioni sulla tragica dinamica, sarebbero stati degli amici di Omar ad allertare la polizia dopo aver tentato più volte di mettersi in contatto con lui senza ricevere risposta.

Fatto ingresso nell’abitazione insieme ai sanitari del 118, non c’è stato purtroppo niente da fare: il 27enne era già morto.

La sua missione sul diritto alla cittadinanza

Portavoce del Movimento italiani senza cittadinanza, da anni chiedeva di essere riconosciuto cittadino italiano. Omar era conosciuto nel viterbese per la sua missione sociale – se così può dirsi – e, poco più di un mese fa scriveva a riguardo sul suo profilo Instagram: «Viviamo da trent’anni un incubo a occhi aperti: pur essendo nati o cresciuti in questo Paese, non siamo riconosciuti come italiani.

Viviamo discriminazioni nelle scuole, nelle università, a lavoro. Insieme possiamo sognare e realizzare un’altra Italia, dove ci siano pieni diritti per tutte e per tutti».