Trussardi compie 38 anni: la sorpresa di Michelle Hunziker

Tomaso Trussardi ha spento 38 candeline il 6 aprile e sua moglie Michelle Hunziker non ha perso l’occasione per organizzargli una splendida sorpresa.

Tomaso Trussardi: la sorpresa di Michelle Hunziker

Per il suo 38esimo compleanno Tomaso Trussardi ha organizzato i “festeggiamenti” in famiglia: lui e Michelle Hunziker hanno organizzato un pranzo in intimità con il resto della famiglia (le due figlie Sole e Celeste) e per l’occasione la showgirl si è alzata dal letto portando una rosa rossa al marito e intonando “Tanti auguri a te”.

La complicità tra i due ha ammaliato i fan dei social, che non perdono occasione per seguire la coppia.

“38 anni! Mi stai raggiungendo”, ha dichiarato scherzosa la showgirl, mentre il marito le ha risposto ironico: “D’altronde invecchiare è l’unico modo per non morire. Non ce ne sono altri”. Sui social anche la primogenita di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, non ha perso occasione per fare gli auguri al marito della madre.

I due sono molto uniti e da sempre c’è grande complicità in famiglia: in più d’un occasione proprio Tomaso Trussardi ha preso le difese di Aurora via social, dimostrando di considerarla a tutti gli effetti come fosse figlia sua. La ragazza è estremamente legata anche al padre Eros Ramazzotti.