Turchia, autobus fuori strada: 14 morti e 18 feriti

Incidente in Turchia: 14 morti e 18 feriti

Un terribile incidente è accaduto in Turchia, dove un autobus con passeggeri è finito fuori strada, sull’autostrada dell’ovest del Paese.

Per il momento il bilancio è di 14 morti e 18 persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. Un funzionario della provincia di Balikesir ha confermato che l’incidente è avvenuto intorno alle 4.40. Delle 14 vittime, 11 sono state dichiarate morte sul posto, mentre altre 3 sono morte una volta arrivate in ospedale. L’incidente si è verificato sull’autobus passeggeri Efe Tur, che stava viaggiando verso Edremit sulla tangenziale OSB Balikesir.

Il mezzo è finito inspiegabilmente fuori strada.

Molti si sono chiesti come mai a bordo non ci fossero residenti di Kocaeli sull’autobus dell’Efe Tur. La risposta a questa domanda è stata subito data. Alcune fonti hanno rivelato che l’autobus ha viaggiato tra Zonguldak e Izmir, è partito da Zonguldak alle 18.30, è arrivato alla stazione degli autobus di Izmit intorno alle 23.00 e poi ha caricato molti passeggeri.

Incidente in Turchia: autobus finito fuori strada

L’autobus dell’Efe Tar ha sbandato ed è finito fuori strada. Le dinamiche del terribile incidente, che è stato una vera e propria strage, non sono ancora del tutto chiare. Sono morte 14 persone, di cui 11 sul posto e 3 in ospedale, mentre altre 18 sono state ricoverate e sono ferite. Due delle 14 persone che hanno perso la vita erano lavoratori dell’azienda, conducenti dell’autobus. Nella stazione di Izmit il mezzo aveva caricato molti passeggeri e il bilancio di vittime e feriti lo dimostra.

Per il momento non sono ancora state rese note le identità delle persone che sono rimaste uccise nell’incidente.

Incidente in Turchia: le indagini sono in corso

Hasan Şıldak, governatore di Balikesir, si è recato immediatamente sul luogo dell’incidente, dove sono già iniziate le indagini. In seguito ha fatto visita ai feriti, che sono stati trasportati in cinque ospedali diversi della città. Il governatore, che ha ricevuto diverse informazioni sulle condizioni delle persone che sono rimaste ferite dal direttore sanitario provinciale Serkan Kadir Keskin, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ha spiegato che per il momento non ci sono delle informazioni chiare su quale è stata la causa dell’incidente, ma in quella zona c’è una curva. L’ipotesi è che l’incidente possa essere accaduto proprio a causa di quella curva. Ha aggiunto che le indagini al momento sono in corso e che serviranno per capire cosa è realmente accaduto al momento dell’incidente.