Tutti i giocatori dell'Australia vogliono farsi selfie con Messi

Tutti vogliono Messi.

Dopo la partita valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali si è giocata un’altra sfida, la caccia al fuoriclasse dell’Argentina, che con un gran gol ha sbloccato la partita con l’Australia, poi terminata 2-1. Praticamente tutti i giocatori della nazionale australiana infatti sono andati in cerca del fenomeno negli spogliatoi, con l’intento di scattarsi un selfie ricordo.

L’emozionante episodio

I Mondiali regalano spesso e volentieri storie emozionanti come quella post Argentina Australia.

Numerosi calciatori dei Socceros hanno infatti rincorso il fenomeno del Psg, con la volontà di strappare una foto da mostrare in futuro a figli e nipoti. Infatti, molti dei calciatori australiani militano in patria e ritrovarsi davanti un personaggio di questo calibro non è stata certo un’emozione facilmente gestibile. E il video dei giocatori dell’Australia che rincorrono un disponibilissimo Messi negli spogliatoi è diventato virale.

La rabbia dei tifosi

Di quanto visto sul campo i tifosi australiani non potevano che essere soddisfatti.

La sconfitta di misura con l’Argentina, nonostante l’eliminazione dai Mondiali ha reso oroglioso un popolo, ma le cose sono diverse per quanto accaduto nel post gara. Secondo il popolo australiano infatti quello non era il momento adatto per mettersi in posa, con i sorrisi per lo speciale bottino raccolto che hanno un po’ stonato con l’eliminazione dalla Coppa del Mondo 2022.

Argentina contro Olanda per i quarti di finale

Dopo aver fatto fuori l’Australia, l’Argentina di Messi si appresta a tornare in campo per i quarti di finale a Qatar 2022. Sarà il Lusail Stadium il teatro della sfida tra le selezioni di Van Gaal e Scaloni: si tornerà in campo venerdì 9 dicembre alle 20 italiane.