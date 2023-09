La moglie era malata da tempo, e il marito ha deciso di ucciderla per “porre fine alle sue sofferenze”: poi ha rifiutato i domiciliari.

Il protagonista di questa folle vicenda è Sergio De Zan, 74enne veneto in pensione, che ha ucciso la moglie di 77 anni, Manuela Bittante. L’omicidio si è consumato il giorno dopo che la donna è tornata a casa dopo l’ennesimo ricovero dovuto ad una grave malattia. Poi l’uomo ha rifiutato i domiciliari, ammettendo il crimine e chiedendo di essere portato direttamente in carcere.

L’accusa è di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. Ha spiegato che la sua decisione è stata guidata dalla volontà di non voler vedere più soffrire la moglie, che si trovava in stato semi-vegetativo a causa di un ictus:

«Quella di mia moglie non era più vita. Non voglio essere di disturbo a nessuno. E poi è giusto che io stia qui dentro (in carcere, ndr)» – ha dichiarato il 74enne.