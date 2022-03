Ucraina, la mappa dei punti di raccolta per inviare aiuti: come fare e dove recarsi?

L'Italia intera, da Nord a Sud, si è mobilitata per raccogliere qualsiasi aiuto da donare agli ucraini devastati da attacchi e bombardamenti.

In Ucraina aumentano le vittime della guerra. I bambini muoiono nei bombardamenti, ma anche a causa della disidratazione. Le donne in fuga con i figli lasciano in patria i propri mariti, pronti ad armarsi e combattere in difesa del proprio Paese.

Le famiglie si dividono e non sanno se potranno mai riabbracciarsi. Continua la resistenza del popolo ucraino, mentre chi può fugge. Interi quartieri sono ormai deserti, nelle città fantasma aleggia un’atmosfera cupa e spettrale. La sofferenza più straziante dilaga tra le strade ormai vuote. Palazzi ed edifci di ogni tipo sono distrutti, la gente si ammassa in bunker o nelle metropolitane. Altri cercano di proteggersi negli scantinati. I civili sono spesso le vittime innocenti di questo disastro annunciato.

Servono sostegni e aiuti umanitari. La generosità dei cittadini italiani si è subito fatta sentire e così in tanti hanno deciso di donare cibo, abiti e giocattoli all’Ucraina, vittima di una guerra devastante. La mappa dei punti di raccolta è stata creata da due ragazzi bielorussi che vivono in Italia: così chiunque volesse aderire all’iniziativa e inviare aiuti in Ucraina può facilmente reperire il centro più vicino e comodamente raggiungibile.

Ucraina, la mappa dei punti di raccolta per inviare aiuti

Sono Alexei Sytov ed Elena Lukashova i ragazzi bielorussi che hanno deciso di realizzare una mappa in cui sono indicati tutti i punti di raccolta in Italia. Chiunque desiderasse fare una donazione per il popolo ucraino coinvolto nel conflitto può così trovare il centro più vicino a casa. In totale, per il momento, i punti di raccolta sono 192 e si suddividono lungo l’intera penisola, dal Trentino fino alla Sicilia.

Ci sono oratori e parrocchie, tabaccherie, sedi diplomatiche e negozi, ma anche centri della Croce Rossa, della Caritas e della Protezione Civile. Alcuni sono specializzati nella raccolta di generi alimentari, altri in coperte e vestiti, altri ancora in medicine e prodotti per bambini. Ognuno ha orari e giorni di apertura diversi, ma tutti sono accumunati dal medesimo obiettivo: inviare aiuti al popolo ucraino duramente colpito dalla guerra.