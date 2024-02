“È necessario un reset, un nuovo inizio. Ho in mente qualcosa di serio, che non riguarda una singola persona ma la direzione della leadership del Paese“ – così Volodymyr Zelensky aveva avvisato gli alleati che aveva intenzione di portare a termine un importante cambiamento all’interno dell’organigramma dell’esercito ucraino.

Ucraina, arriva il nuovo capo dell’esercito: chi è

La decisone è stata presa e adesso è diventata ufficiale: dopo mesi di tensione Valery Zaluzhny non è più il capo dell’esercito dell’Ucraina. Il suo posto sarà preso da Oleksandr Syrskyi. Il 58enne, già capo delle forze di terra, ha ottenuto diverse importanti vittorie nella guerra attualmente in corso con la Russia. Il suo nome è ricordato per essere stato il primo difensore di Kiev all’inizio della guerra, azione che gli è valso il riconoscimento di ‘Eroe dell’Ucraina‘.

Ucraina, arriva il nuovo capo dell’esercito: la vita di Oleksandr Syrskyi

Oleksandr Syrskyi nasce a Vladimir, regione russa, 58 anni fa e negli anni ’80 arriva in Ucraina. In passato ha studiato a Mosca e fatto parte dell’esercito russo (come altri militari ucraini). Anche soprannominato il ‘Leopardo delle nevi‘ ha un’impostazione molto sovietica nel guidare le sue truppe, ma sembra non essere ben visto da tanti soldati a causa della gestione della difesa di Bakhmut.