Ucraina, UE pronta all'erogazione di una nuova tranche di aiuti da 1,5 miliardi di euro

L’Unione Europea potrebbe erogare già in settimana un nuovo pacchetto di aiuti da 1,5 miliardi di euro che verranno destinati all’Ucraina. Lo ha reso noto il vicepresidente per la Commissione Europea, Valdis Dombrovskis. Nel corso di un’audizione all’Europarlamento, Dombrovskis ha spiegato che questa tranche – si legge da ANSA – fa parte di un pacchetto di assistenza macrofinanziaria che era stato già concordato nel mese di dicembre.

Ucraina, l’UE pronta a nuovi aiuti per 1,5 miliardi di euro a Kiev

Il vicepresidente della Commissione Europea, Dombrovskis ha spiegato in particolare che a gennaio è stato già versato un pacchetto da 3 miliardi, quindi ha messo in evidenza che è in essere un “forte consenso sulla necessità di continuare a sostenere l’Ucraina anche attraverso l’assistenza macrofinanziaria”. Ha poi tenuto a ricordare che nel corso del 2022 l’UE aveva versato aiuti per un totale di 7,5 miliardi.

Palazzo Chigi: incontro tra Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Olaf Scholz

Nel frattempo il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni – si legge da una nota di Palazzo Chigi – ha avuto un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz in vista del Consiglio Europeo che si terrà nelle giornate del 23-24 marzo: “Al centro del colloquio: la priorità da parte del Consiglio Europeo di dare un ulteriore segnale di sostegno all’Ucraina a 360 gradi; una rapida attuazione delle decisioni del Consiglio Europeo di febbraio per una gestione finalmente europea dei flussi migratori; soluzioni europee per la competitività delle economie del continente, attraverso il pieno utilizzo degli strumenti UE appropriati”, è quanto ha dichiarato Palazzo Chigi.