Udienza Pandorogate, Chiara Ferragni: “Sono serena, non ho fatto niente”

Come ben saprete, Chiara Ferragni è stata rinviata a giudizio e a settembre ci sarà l’udienza sul caso del Pandorogate. L’influencer è stata fermata da un giornalista di Rai 3, il quale le ha posto alcune domande, prima fra tutte come si sente in vista della sentenza. Ecco cosa ha risposto l’ex moglie di Fedez: “Sto bene, molto bene. Come mi sto preparando per l’udienza di settembre? Bene, sono serena, non ho fatto niente.” Alla domanda se c’è qualcosa che non rifarebbe, l’imprenditrice digitale ha risposto che non si fiderebbe più delle persone sbagliate.

Chiara Ferragni e la querela a Fabrizio Corona

Oltre alla udienza di settembre sul Pandorogate, Chiara Ferragni ha parlato anche di Fabrizio Corona che, negli ultimi mesi, ha fatto diverse rivelazioni su di lei e sui suoi presunti tradimenti a Fedez. Ecco cosa ha detto l’influencer al giornalista di Rai 3: “ho querelato Fabrizio Corona, l’ha detto anche lui. Il motivo? Per le falsità che ha detto. Basta così.”