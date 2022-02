UK, niente più quarantena per chi è positivo: l’annuncio di Johnson

Non più dal 24 marzo ma direttamente dal 21 febbraio, quando il Parlamento tornerà attivo, la proposta di Johnson: niente più quarantena per chi è positivo

Il Regno Unito verso un ulteriore allentamento delle misure anti Covid, forse quello definitivo: niente più quarantena per chi è positivo. L’annuncio di Boris Johnson arriva ad un mese e mezzo dalla data precedentemente fissata per eliminare la prescrizione. Il premier britannico è intervenuto in Parlamento ed ha spiegato che la data del 24 marzo potrebbe essere anticipata.

Niente quarantena per chi è positivo: Gran Bretagna pronta a discuterne il 21 febbraio

Con questa scelta la Gran Bretagna sarebbe la prima nazione del Vecchio Continente ad eliminare l’obbligo di quarantena per chi ha il coronavirus. La data cruciale arretra e diventa quella del prossimo 21 febbraio. Perché proprio quel giorno? Perché sarà il giorno della ripresa dei lavori parlamentari, giorno ideale per convincere Torys e Labour che con il covid adesso è ora di conviverci.

Le condizioni enunciate da Johnson: “Solo se i dati continueranno ad essere incoraggianti”

Attenzione, Johnson ha comunque enunciato delle condizioni precise: “A condizione che le attuali tendenze incoraggianti nei dati continuino”. In quel caso però “penso che saremo in grado di porre fine alle ultime restrizioni nazionali, incluso l’obbligo legale di autoisolarsi in caso di positività, un mese prima di quanto preventivato”.

Il voto parlamentare e poi solo indicazioni: in UK contagi alti ma ricoveri e morti sono scesi molto

Toccherà a Westminster votare e da quel momento al posto delle regole scatterebbero i consigli e le indicazioni sulla vigilanza.

I contagi nel paese sono alti ma ricoveri e decessi sono in calo continuo e addirittura in trend con quelli degli inverni pre pandemia.