Ultimo, il fuori onda contro di lui indigna i fan: "Non sta a posto"

Ultimo è stato, suo malgrado, protagonista di un fuori onda che sta facendo parecchio discutere. A pronunciare una frase contro di lui è la speaker radiofonica di Rtl 102.5 Nicoletta Deponti.

Ultimo: il fuori onda contro di lui indigna i fan

Ospite del programma di Rtl 102.5 Password, Ultimo ha rilasciato una bellissima intervista ai conduttori Nicoletta Deponti e Niccolò Giustini. L’artista ha risposto a tutte le domande che gli hanno rivolto, anche a quelle più scomode. Non solo, ha anche ammesso di essere spesso a disagio nelle interviste perché è molto timido e riservato. Appena Ultimo è uscito di scena, però, è spuntato un fuori onda che vede la Deponti fare una battuta infelice su di lui.

Le parole di Nicoletta Deponti su Ultimo

Nicoletta, parlando con il collega Niccolò, ha esclamato: “Non sta mica a posto“. Mentre Giustini si è detto soddisfatto dell’intervista, la Deponti ha fatto notare che il cantautore romano non è una persona che sta bene con la testa. Nel video del fuorionda, infatti, si vede chiaramente la speaker che indica la testa, come a dire che Ultimo è un folle.

Fan indignati per il fuori onda

Il video del fuori onda ha fatto in un lampo il giro del web. I fan di Ultimo sono indignati, anche perché nel corso dell’intervista il cantautore ha ammesso: “A volte passo per quello che non sono, sono molto timido e passo per essere schivo, riesco ad esprimermi solo nelle canzoni. In un brano del disco dico ‘resta con me mentre cammino da solo’, amo chi sta al mio fianco ma mi piace anche star solo”.