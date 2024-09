Un altro lavoratore ha perso la vita nel Bresciano, si tratta del secondo incidente mortale sul lavoro in meno di 48 ore.

Un altro lavoratore è morto in provincia di Brescia, marcando la seconda morte in poche ore. L'incidente è avvenuto sabato mattina in una carpenteria a Darfo Boario e ha coinvolto un uomo di 49 anni. In precedenza, un lavoratore di 55 anni era morto in un'azienda a Torbole Casaglia e una custode di 61 anni di un'azienda di Castenedolo era rimasta gravemente ferita.