Un blackout colpisce un intero villaggio di Arezzo, a causa di un cacciatore che ha sparato sul traliccio dell'alta tensione.

Durante l'apertura della stagione di caccia in Toscana, un cacciatore ha accidentalmente danneggiato una linea di alta tensione a Foiano della Chiana, Arezzo, causando un'interruzione di corrente per diverse ore. Nonostante non ci siano stati infortuni, l'episodio ha comportato seri danni alla linea elettrica. I tecnici hanno lavorato fino al tardo pomeriggio per ripristinarla. L'incidente sembra essere stato causato da un errore di mira del cacciatore.