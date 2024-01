Le anticipazioni di febbraio 2024 di Un posto al sole promettono puntate ricche di colpi di scena. Le trame non coinvolgono solo Roberto, Marina, Ida e Diego, ma anche tutti gli altri abitanti di Palazzo Palladini.

Un posto al sole: anticipazioni febbraio 2024

Dall’1 febbraio 2024, Un posto al sole mostrerà agli affezionati telespettatori diversi colpi di scena inaspettati. Secondo le anticipazioni, Alberto cercherà di riavvicinarsi nuovamente a Clara. Quest’ultima appare sempre più fragile e facilmente manipolabile, ma una telefonata inaspettata rimette in discussione ogni cosa. Nel frattempo, Giulia fa i conti con i danni dell’ultimo attacco intimidatorio al Centro d’ascolto.

Un posto al sole, anticipazioni: Nunzio riflette su Rossella

Le anticipazioni di Un posto al sole di febbraio 2024 proseguono con Nunzio che, dopo il ricovero, riflette sui suoi veri sentimenti per Rossella e arriva a considerare un gesto inaspettato. Intanto, Filippo e Serena sono sempre più preoccupati per Irene, che non fa altro che chiudersi in se stessa.

Un posto al sole, anticipazioni: Riccardo tradisce

Rossella?

A febbraio 2024, i fan di Un posto al sole assisteranno ad un viaggio di lavoro a Milano di Riccardo. Qui il medico incontra una vecchia conoscenza: tradirà Rossella? Intanto, Clara appare scossa da una telefonata, mentre Alberto si avvicina a lei in modo sempre più subdolo. Nel frattempo, il piccolo si prepara ad affrontare il suo primo giorno di nido.