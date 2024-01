Le anticipazioni di Un posto al sole da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio annunciano diversi colpi di scena. Nunzio viene ricoverato in ospedale e Rossella non lo lascerà solo un attimo, provocando la gelosia di Riccardo.

Un posto al sole: anticipazioni dal 22 al 26 gennaio 2024

Da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio 2024, ad Un posto al sole accadrà di tutto. Le anticipazioni ci dicono che Nunzio viene picchiato e ricoverato in ospedale. Rossella si prende cura di lui al meglio e non lo lascia mai solo. Questo provoca la gelosia di Riccardo, che torna ad essere l’uomo di un tempo. Nel frattempo, Manuela e Costabile sono sempre più uniti e lei sembra aver dimenticato Niko.

Un posto al sole, anticipazioni 22/26 gennaio: Rosa ha problemi economici

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 22 al 26 gennaio 2024 ci dicono che Nunzio riceve una visita poco piacevole in ospedale. Intanto, Rosa si rende conto di avere seri problemi economici, tanto da rischiare di perdere la casa. Ne parla con Clara per trovare una soluzione. Guido e Mariella dovrebbero partire per Barcellona ma hanno diversi imprevisti.

Un posto al sole, anticipazioni 22/26 gennaio: Riccardo fa una scenata a Rossella

Riccardo fa una scenata di gelosia a Rossella e lei decide di allontanare Nunzio. Nel frattempo, Clara e Rosa litigano furiosamente e il loro rapporto sembra essersi incrinato, mentre Diego ritrova Ida a Napoli ed è sempre più freddo con lei. La ragazza decide così di affrontare Marina, cosa che colpisce Diego. Intanto, Roberto continua ad essere furioso con Raffaele e suo figlio. Filippo, insospettito, cerca di capire cosa c’è sotto, ma Diego arriva a litigare sia con lui che con Serena. Damiano cerca di aiutare Viola a riavvicinarsi ad Antonio, mentre Eugenio e Lucia sono sempre più complici.