È ormai quasi certo lo spostamento alle 18:30 della soap Rai “Un posto al sole” che verrà sostituita dal nuovo talk show politico di Lucia Annunziata.

La storica soap Rai, Un posto al sole, potrebbe essere anticipata alle 18:30 per cedere la propria fascia oraria a un talk show politico affidato a Lucia Annunziata.

Un posto al sole, quasi certo lo spostamento alle 18:30: il talk show politico di Lucia Annunziata

Nella giornata di mercoledì 20 ottobre, le indiscrezioni che preannunciavano lo spostamento di Un posto al sole alle ore 18:30 per consentire il debutto di un nuovo talk show politico destinato alla conduzione di Lucia Annunziata si sono fatte sempre più pressanti. Simili indiscrezioni, infatti, potrebbero presto tramutarsi in certezza.

Proprio nella giornata di mercoledì 20, si sono recati a Napoli i dirigenti della Fremantle per partecipare a un incontro durante il quale si è discusso del cambio di fascia oraria.

Un posto al sole, quasi certo lo spostamento alle 18:30: “Vogliono farci fuori”

La decisione di anticipare Un posto al sole a favore del nuovo format di Lucia Annunciata giunge in un momento storico alquanto singolare per la soap che sta festeggiando i suoi 25 anni di messa in onda.

In un primo momento, i rumors legati al cambiamento di fascia oraria erano stati palesemente sottovalutati non solo dai fan di Un posto al sole ma soprattutto dai tecnici della produzione e dagli attori che si sono detti convinti che l’iniziativa sia volta a portare definitivamente a termine il progetto.

A questo proposito, una figura molto vicina alla soap ha dato sfogo ai malumori che serpeggiano tra i corridoi Rai della sede della trasmissione che ha dichiarato: “È da tempo che vogliono farci fuori, la nostra dirigenza resta a guardare intanto”.

Un posto al sole, quasi certo lo spostamento alle 18:30: la proposta valutata dalla Rai

In attesa che la notizia venga confermata in via ufficiale, sul tavolo del consiglio di amministrazione della Rai è stata depositata una proposta concreta.

Lo scenario sottoposto all’attenzione del consiglio, prevede che Un posto al solevenga anticipato alle 18:30 mentre, alle 20:35, verrebbe introdotto il nuovo format quotidiano condotto da Lucia Annunziata. Il talk show politico dovrebbe fare concorrenza a Lilli Gruber, in onda sul La7. Geppi Gucciari, invece, vedrebbe il suo orario confermato.

Se i cambiamenti orari verranno attuati, Un posto al sole occuperà lo slot orario precedentemente assegnato alla parte finale di Geo and Geo.