Carcere per un uomo che ha abusato di una ragazzina di 11 anni, condannato a una sanzione e a 10 anni di carcere. Lei è rimasta incinta.

Bambina rimasta incinta dopo abusi sessuali

Un uomo è stato condannato nel Varesotto dopo aver violentato una bambina di 11 anni, che abita vicino a lui.

La ragazzina è rimasta incinta e subito è arrivata una condanna a 10 anni di carcere, inoltre dovrà pagare una multa di 80mila euro di provvisionale.

In realtà le manette per lui erano scattate un anno fa ma in questi giorni è arrivata la sentenza di condanna.

L’allarme scattò grazie ai genitori della bambina, che si sono accorti che qualcosa non andava in seguito a forti malesseri addominali lamentati da quest’ultima. Così l’hanno portata in ospedale e qui i medici hanno scoperto che era incinta.

Sono scattate le indagini, che hanno portato i carabinieri a individuare il colpevole nel vicino di casa.

Il giudice ha deciso nell’udienza preliminare per la condanna di 11 anni, poi ridotta a 10.

La minorenne incinta si trova in una comunità protetta

Come vuole la prassi in questi casi, sebbene le violenze non siano scaturite in ambito familiare, la bambina è stata allontanata dalla famiglia in via temporanea e affidata a una comunità protetta.

Il suo caso è molto delicato e ogni giorno c’è uno psicologo che la segue. Nel frattempo ha partorito ma non ha mai visto il bambino.

Durante il processo la vittima si è costituita parte civile. Una storia terribile che purtroppo riflette una società malata ed è analoga a molte altre.