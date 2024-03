Le foto di cui stiamo parlando ritraggono la cantante, Elodie, che da Amici in poi, la sua affermazione è andata sempre ad aumentare. Come da lei confessato, durante diverse interviste, la sua infanzia e adolescenza non è stata né tranquilla né serena.

Elodie, nelle diverse foto condivise sui social da bambina, appare con capelli lunghi, ricci e nerissimi e con un sorriso sul volto, nonostante le difficoltà. Nonostante i tanti problemi dei genitori, tra cui la tossicodipendenza, Elodie ha confessato di aver sempre evitato di addossare colpe alla sua famiglia. Il dolore vissuto le ha permesso di vedere la vita con serenità e capire che anche in quei momenti si vive.

In un’intervista del 2020 a L’Assedio, programma di Daria Bignardi, la cantante romana aveva affermato:

«Sono cresciuta al Quartaccio. Abitavo in un palazzo, in un appartamento delle case popolari, che purtroppo sembrano fatte con meno amore delle altre case. Mio padre faceva il musicista di strada. Non lo raccontavo a scuola perché un po’ la cosa m’imbarazzava. Mia madre ha fatto la cubista fino a 35 anni e a me la cosa non piaceva. I miei si sono separati quando avevo otto anni, ma anche prima non erano molto felici, a casa non c’era una bella arietta. Poi anch’io ho fatto la cubista e non ho mai permesso che la gente mi giudicasse. Prima di Amici non avevo mai raccontato davvero me stessa, la mia infanzia. Temevo di farmi mangiare dalla mia storia. E invece bisogna prenderne il meglio».