Torna a far parlare di sé la nota cantante, e sempre per la stessa ragione: il suo corpo. A suscitare l’ultima polemica social, infatti, un post direttamente dall’Egitto nel quale Elodie si mostra in costume da bagno: uno scatto “bollente”, come si è soliti definirli quando si tratta di personaggi famosi, di vip e “vipponi”. Aggettivo che non viene tuttavia utilizzato quando a condividere immagini del genere sono invece le persone normali, quelle che vivono lontano dai palchi, assiepati sotto di essi e in ogni caso all’ombra dei riflettori.

Elodie, l’ultima polemica social

L’ex concorrente di Amici alimenta in questo modo le polemiche social che avevano iniziato a infuriare con maggior insistenza sulla scorta della diatriba col celebre cantautore Gino Paoli. Quest’ultimo, infatti, aveva affermato, riferendosi evidentemente ad Elodie stessa, che «Ieri avevamo Mina e la Vanoni, oggi emergono le cantanti che mostrano il culo».

Non si era fatta attendere, piccata, la risposta della cantante, la quale aveva affidato a una storia Instagram il suo pensiero:

Ci sono artisti che hanno scritto capolavori ma nella vita di tutti i giorni sono delle m., io preferisco essere una bella persona

Dispute a parte, resta, incontrovertibile, una certezza: vestita o meno, Elodie continuerà a fare musica. E lo farà come ha sempre fatto: in grande stile.