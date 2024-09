Una donna viene incendiata, attaccata in seguito a una disputa tra giovani ragazze.

Una donna viene incendiata, attaccata in seguito a una disputa tra giovani ra...

Una rissa tra due adolescenti per un amante conteso sembra essere all'origine di un attacco violento a Catania, in cui una donna ha cosparso di benzina e incendiato una giovane di 26 anni. La polizia di Catania sta indagando per stabilire le responsabilità e verificare un'eventuale premeditazione.