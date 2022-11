Scomparsa una 20enne che era a bordo di un traghetto. A lanciare l'allarme il fratello. Controllata tutta la nave, si cerca anche in mare.

Una ragazza di 20 anni di Codogno è scomparsa mentre viaggiava a bordo di un traghetto che stava percorrendo la tratta Genova-Palerno. La giovane era insieme al fratello minorenne di 15 anni. Si cerca in zone marittime di due regioni.

Una ragazza che viaggiava a bordo di un traghetto è scomparsa: ricerche in corso

L’allarme è stato lanciato dal giovane fratello che ha notato l’assenza della ragazza intorno alle 7.30 del mattino di ieri, 11 novembre 2022. La nave era salpata giovedì 11 novembre 2022 alle 23.00 da Genova ed è arrivata ieri alle 20.00 a Palermo.

Nell’ora in cui il 15enne si è accorto che la sorella non c’era più la nave viaggiava nel Tirreno all’altezza del Livornese. Le ricerche infatti sono attive anche in quella zona marittima. Intanto sul traghetto, una volta arrivato a Palermo, sono stati eseguiti accurati controlli da parte della polizia di stato, della capitaneria di porto e dei vigili del fuoco.

Le dinamiche della vicenda non sono ancora chiare

Non è ancora chiaro cosa sia potuto accadere alla 20enne. Sulla nave non ci sono sue tracce, nemmeno nelle auto imbarcate. L’ipotesi più accreditata è quella del suicidio o del tentativo di fuga. Ma al momento il condizionale è d’obbligo e finché non si troverà la ragazza si potrà parlare solo di supposizioni e non di certezze.