Uomini e Donne, Alice Barisciani si confessa: “Ho avuto problemi di salute”

La corteggiatrice del programma Uomini e Donne, Alice Barsiciani, si è lasciata andare tra le lacrime ad uno sfogo.

La giovane ha confessato di aver avuto dei problemi di salute e lavorativi.

Alice ha parlato con Maria De Filippi ed ha espresso, durante la puntata di oggi, 2 febbraio 2023, le sue preoccupazioni riguardo la situazione con il tronista Federico. Quello che sta affrontando la ragazza è un periodo molto difficile e non si riferisce solo alla trasmissione, ma anche tutto ciò che accade al di fuori di essa.

Alice Barisciani si è sfogata e poi è scoppiata in un pianto, le sue parole sono state:

“Temevo di non essere troppo bella ai suoi occhi. Ho avuto dei problemi di salute e hanno portato dei cambiamenti al fisico. Sono ingrassata un po’, non so se è vero o no che lui non se ne sia accorto. Ma è una paura mia, sono sciocchezze, ma una donna se li fa questi problemi. Non l’ho mai tirato fuori e non è niente di grave, però sono cose che ti portano ad accumulare”.