Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di martedì 11 aprile promettono un appuntamento imperdibile. Al centro della scena la tronista Nicole Santinelli, che ha commesso un gesto che potrebbe costarle caro.

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 11 aprile 2023

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, fornite da Lorenzo Pugnaloni, la puntata di martedì 11 aprile 2023 sarà ricca di colpi di scena. Su Canale 5 andrà in onda la registrazione di venerdì 7 aprile, che vede al centro della scena la tronista Nicole Santinelli. Riccardo Guarnieri si è accorto che la ragazza, durante un ballo con Andrea, ha ricevuto da lui un bigliettino. Il cavaliere ha prontamente avvertito la produzione ed è scoppiato il caos.

Uomini e Donne, anticipazioni: Nicole nel caos

Nicole, messa spalle al muro, ammette che non sapeva che il regolamento di Uomini e Donne vietasse lo scambio di bigliettini. Davanti a questa debole giustificazione, l’altro corteggiatore Cristian si auto elimina, mentre Carlo dice di volersi prendere un po’ di tempo per riflettere. Nel frattempo, Roberta Di Padua torna ad attaccare pesantemente la tronista.

Uomini e Donne: anticipazioni sul trono Over

Per quanto riguarda il trono Over, le anticipazioni di Uomini e Donne ci dicono che Armando Incarnato viene attaccato su più fronti. Aurora Tropea, Riccardo Guarnieri e Gianni Sperti si scagliano contro di lui perché si scopre che ha un manager. Nel frattempo, la dama Paola Ruocco decide di conoscere un nuovo corteggiatore arrivato per lei.