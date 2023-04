Uomini e Donne, scoppia la lite tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli

Nuovo scontro a Uomini e Donne tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli. La dama del trono Over e la tronista si sono lasciate andare ad una lite all’ultimo sangue, con tanto di paroloni e minacce fuori luogo.

Uomini e Donne: lite tra Roberta e Nicole

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, c’è stata una nuova lite tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli. Le due, ormai è chiaro a chiunque, non si sopportano e non perdono occasione per lasciarsi andare a discussioni talvolta inutili. “Sei una fre**a moscia. Lo sai che significa a Roma?“, ha esclamato la dama rivolta alla tronista.

Roberta contro Nicole: partono minacce

A dare il via allo scontro è stata Roberta che si è intromessa nel trono di Nicole definendo i suoi corteggiatori dei “sottoni“. La Di Padua ha tuonato: “È molto strano che a questi ragazzi vada sempre bene tutto“. La tronista non ha incassato in silenzio: “Forse è gelosa perché non ha mai trovato un uomo che le ha fatto delle avance, ma è lei che fa le avance all’uomo“. A questo punto la lite è esplosa e sono volate minacce da bar.

Uomini e Donne: la lite tra Roberta e Nicole degenera

Nicole, a questo punto, è passata alle minacce:

“Di solito non urlo perché sono educata, ma se vuoi ci vediamo fuori di qui così ti spiego meglio le cose”.

Roberta ha replicato:

“Se ci vediamo fuori te le spiego io le cose. Sei una fre**a moscia. Lo sai che significa a Roma?”.

L’atteggiamento delle due protagoniste di Uomini e Donne è a dir poco imbarazzante.