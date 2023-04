Uomini e Donne, anticipazioni puntata 7 aprile 2023: una vecchia coppia del trono Over torna in studio perché è in crisi.

Venerdì 7 aprile va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. Grazie alle anticipazioni, sappiamo che in studio arriverà una vecchia coppia del trono Over. I due hanno intenzione di mollarsi in diretta tv, ma qualcuno li fa ragionare.

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 7 aprile 2023

Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, la puntata di Uomini e Donne del 7 aprile vedrà un vecchio ritorno. Maria De Filippi accoglierà in studio due volti del trono Over, che avevano abbandonato il programma qualche tempo fa. Stiamo parlando di Alessandro Sposito e Pamela Fersini.

Uomini e Donne, anticipazioni: Alessandro e Pamela tornano in studio

Alessandro e Pamela tornano a Uomini e Donne perché sono in crisi. A distanza di qualche mese dal loro addio al programma, con tanto di anello e dichiarazioni d’amore, l’ex dama e l’ex cavaliere sono ai ferri corti. L’uomo, deluso dall’atteggiamento della donna, intende lasciarla. Maria De Filippi, colpita dalla cosa, ha provato a farli ragionare ed è riuscita nel suo intento.

Uomini e Donne, anticipazioni: il trono Over è protagonista

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne del 7 aprile prosegue con il trono Over. Spazio alla coppie formate da Antonio e Gabriella e Alberto e Tiziana.