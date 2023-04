Uomini e Donne, Gianni ha dubbi su Nicole: "Perché lo fai a microfono spento?"

Uomini e Donne, Gianni Sperti ha dubbi su Nicole e il corteggiatore Andrea: stanno prendendo in giro la produzione?

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Gianni Sperti ha ammesso di avere qualche dubbio sulla nuova tronista Nicole Santinelli. L’opinionista ha acceso i riflettori su un dettaglio che era passato inosservato.

Uomini e Donne: Gianni ha dubbi su Nicole

Nicole Santinelli è salita sul trono di Uomini e Donne da qualche settimana. Poco è bastato per attirare l’attenzione di Gianni Sperti che, nel corso dell’ultima diretta, ha espresso alcuni dubbi sul suo conto. Secondo l’opinionista, la ragazza ha comportamenti ambigui, uno su tutti: parla a microfoni spenti con un suo corteggiatore.

Uomini e Donne: Gianni smaschera Nicole

“Mi spiegate perché parlate a microfoni spenti? Se avete qualcosa in privato, non potete farlo“, ha tuonato Gianni durante l’ultima diretta di Uomini e Donne. Sperti ha così acceso i riflettori su uno degli atteggiamenti di Nicole che lo insospettiscono. Pare che la tronista parli a microfono spento solo con il corteggiatore Andrea.

Nicole prende in giro la produzione di Uomini e Donne?

Non contento, Gianni si è rivolto al corteggiatore e ha esclamato: “Andrea, che cosa hai chiesto mentre stavamo per vedere l’esterna? Perché parli con Nicole? Anche adesso, io sto parlando ma tu parli con Nicole a microfoni spenti“. La tronista e il ragazzo stanno prendendo in giro la produzione di Uomini e Donne? Lo scopriremo presto.