Il 30 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni hanno svelato che Luca Daffrè ha dato il suo primo bacio. Scopriamo i dettagli.

Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 30 aprile: primo bacio per Luca Daffrè

Domenica 30 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, con tanti colpi di scena. A riportare le anticipazioni di quanto accaduto nello studio è stato Lorenzo Pugnaloni, tramite la sua pagina Instagram. La novità più importante riguarda senza subbio il tronista Luca Daffrè, che ha dato il suo primo bacio. La fortunata è stata Alessandra e, secondo quanto è stato riportato, Luca Daffrè sarebbe davvero molto felice ed emozionato per quello che è accaduto. Luca ha portato in esterna altre due corteggiatrici, ovvero Camilla, che ha tentato di avvicinarsi senza ottenere un bacio, e Alice, con cui ci sarebbe stato solo un abbraccio.

Uomini e Donne anticipazioni: il trono di Nicole e il trono over

Per quanto riguarda il trono di Nicole Santinelli, la tronista ha avuto un confronto con Carlo, a cui ha dichiarato di essere rimasta delusa. Nicole si aspettava che al termine della precedente registrazione lui andasse a cercarla in camerino per un confronto, ma in realtà si è presentato Andrea, con cui ci sarebbe anche stato un bacio. Durante la registrazione, inoltre, ci sarebbe stato un abbraccio tra Carlo e Roberta Di Padua, che si sarebbe avvicinata a lui per consolarlo. Questo gesto ha fatto infuriare la tronista, che è scoppiata a piangere.

Per quanto riguarda il trono over, secondo le anticipazioni il cavaliere Claudio sarebbe uscito con Gabriella, con cui è scattato il braccio. Questo ha scatenato una lite tra l’uomo e Carla, con cui aveva chiuso nella registrazione precedente. Si è poi parlato ancora una volta di Armando Incarnato, che ha iniziato a frequentare una nuova ragazza. Sarebbe nata l’ennesima discussione tra il cavaliere e Gianni Sperti, riguardo il lavoro del primo.