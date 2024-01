Da Uomini e Donne al cinema il passo è breve, specialmente se ti chiami Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano è stato scelto per una parte in un film del regista Stefano Cerbone. Vediamo titolo e data di uscita.

Armando Incarnato debutta al cinema: in quale film lo vedremo?

Da quando è iniziata la nuova stagione di Uomini e Donne, Armando Incarnato è stato più assente che presente. Possibile che la sua latitanza sia da ricollegare al nuovo impegno al cinema? Il cavaliere del trono Over è stato scelto come attore per il film Nati pre-giudicati, diretto da Stefano Cerbone.

Di cosa parla il film Nati pre-giudicati?

Nati pre-giudicati racconta la vita dei figli dei criminali, che nascono con un destino che sembra già scritto. La pellicola è ambientata a Napoli e dovrebbe uscire al cinema nel prossimo mese di giugno. In una breve clip condivisa sul profilo Instagram del film, Armando Incarnato appare alla guida di una moto con un cappello e un paio di occhiali di sole.

Armando Incarnato: non è la prima volta che fa l’attore

E’ bene sottolineare che Armando Incarnato ha già mosso i primi passi come attore. Qualche tempo fa, precisamente nel 2019, è entrato nel cast di Gomorra – La serie. Qui ha vestito i panni di un bodyguard. In seguito, ha recitato in un cortometraggio realizzato per denunciare la criminalità giovanile e minorile ed è apparso in Real Housewives Napoli.