Uomini e Donne: ex cavaliere contro Gemma, Ida, Riccardo e Armando

Uomini e Donne: ex cavaliere si scaglia contro Gemma Galgani, Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato.

Un ex cavaliere del trono Over di Uomini e Donne si è scagliato contro Gemma Galgani, Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. A suo dire, i quattro sono nel programma di Maria De Filippi per uno scopo ben preciso.

Mancano poche settimane al ritorno in tv di Uomini e Donne e i fan non vedono l’ora di rivedere i protagonisti alle prese con l’amore. Eppure, c’è un ex cavaliere del trono Over che sostiene che quattro personaggi del format mariano siano nel parterre per motivi che non hanno nulla a che fare con i battiti del cuore. Stiamo parlando di Simone Virdis che, intervistato da Più Donna, si è scagliato contro Gemma Galgani, Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato.

L’attacco di Simone Virdis

Simone Virdis ha tuonato:

“Ida, Riccardo, Gemma e Armando sono ingiudicabili, sono più opinionisti che partecipanti al programma. Loro sono lì per creare i contenuti. Il programma li tiene anche se fanno tutto diverso rispetto agli altri. Possono fare quello che vogliono a differenza degli altri. Lì c’è Gemma che è la regina, Armando che è l’attore, Ida e Riccardo sono le due prime donne in stile Beautiful”.

L’ex cavaliere ha commentato quattro dei protagonisti storici del trono Over di Uomini e Donne. A suo dire, Maria De Filippi consente loro di restare nel parterre soltanto perché creano “contenuti“.

L’ex cavaliere tuona su Ida e Riccardo

Virdis, visto che i fan sognano un ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo, ha detto la sua:

“Non sono certo lì per trovare l’amore, ma questo lo hanno capito tutti. Vogliono stare in televisione, ma dovrebbero dargli un altro ruolo. Ida e Riccardo non torneranno mai insieme. Giocano a recitare la soap nel programma. Finché il programma lo accetta, loro andranno avanti. Alla fine è il programma a dettare le regole, se non creassero hype li avrebbero già cacciati”.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha ragione? Lo scopriremo nel corso della nuova stagione del format mariano, in partenza a metà settembre.