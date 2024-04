Una storia Instagram di Riccardo Guarnieri, ex di Ida Platano, fa sognare i fan.

La frase misteriosa di Riccardo su Instagram

Riccardo è molto attivo su Instagram, condividendo spesso storie e post con i suoi fan. Recentemente una storia pubblicata sul suo account ha acceso l’attenzione del pubblico. Scrive: “Conta veramente chi rimane, sia nel bene che nel male”.

In molti hanno pensato che la frase sia rivolta a Ida, ma stando a ciò che ha detto nell’ultimo periodo Riccardo sembra improbabile. L’ex cavaliere infatti sostiene che la storia con la tronista sia ormai acqua passata e che è molto felice con la sua attuale compagna.

La storia tra Ida Platano e Riccardo

Ida Platano è una delle partecipanti più popolari di Uomini e Donne. A far battere i cuori dei fan è stata in particolare la sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri. Dopo alti e bassi i due però si sono lasciati ormai due anni fa, avendo capito di essere incompatibili. Ida e Riccardo non hanno mai nascosto di aver sofferto profondamente per la rottura, ma hanno deciso di andare avanti. Ida infatti sta frequentando due nuovi cavalieri: Mario e Pierpaolo.