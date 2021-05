Uomini e Donne, Gemma cacciata? “A Maria conviene tenerla”

Gemma Galgani lascerà presto Uomini e Donne? Giorgio Manetti si è espresso in merito alla questione.

Gemma Galgani lascerà Uomini e Donne? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente e nelle ultime ore anche il Gabbiano Giorgio Manetti – ex fidanzato della dama torinese – ha detto la sua sulla questione.

Gemma Galgani: il presunto addio

Dopo oltre 10 anni di onorata carriera a Uomini e Donne, Gemma Galgani potrebbe aver deciso di lasciare lo studio del dating show.

La voce è diventata sempre più insistente e secondo indiscrezioni Maria De Filippi avrebbe già pensato a chi potrebbe “sostituire” la dama torinese, storico volto del programma. Sulla vicenda è intervenuto anche Giorgio Manetti, ex compagno di Gemma Galgani: secondo il Gabbiano a Maria converebbe tenere Gemma come presenza fissa all’interno dello studio. Pur avendo scagliato numerose frecciatine contro la sua ex, Giorgio Manetti ha infatti ammesso di essere rimasto stupito dalla continua attenzione che Gemma sarebbe riuscita ad attirare su di sé.

Gemma Galgani e la rottura con Manetti

Dopo la breve liaison vissuta con Giorgio Manetti, Gemma non ha mai più trovato l’amore all’interno del programma. Lei e il Gabbiano non hanno chiuso in maniera particolarmente pacifica e oggi lui ha lasciato il dating show di Maria De Filippi per dedicarsi a una nuova attività e alla sua nuova fiamma (una donna di nome Caterina). “Non rinnego nulla degli otto mesi della nostra relazione perchè sono stato bene.

Peccato che lei sia cambiata da un giorno all’altro”, ha detto Giorgio Manetti in merito alla sua relazione con Gemma.

Chi potrebbe sostituire Gemma Galgani

Secondo le indiscrezioni riguardanti Uomini e Donne, Ida Platano potrebbe sostuire Gemma all’interno del dating show. Sulla questione al momento non vi sono conferme ma la dama – che tra l’altro è un’intima amica di Gemma – è tornata in studio dopo la sua rottura da Riccardo Guarnieri. Nel frattempo Gemma si è trovata a conoscere nuovi corteggiatori anche se nessuno sembra aver conquistato il suo cuore.

Poche settimane fa la dama del trono Over si è trovata di nuovo faccia a faccia con Nicola Vivarelli, il giovane cavaliere che aveva provata a corteggiarla un anno fa. I due hanno deciso di restare amici e ancora una volta Nicola ha precisato di provare enorme stima nei confronti di Gemma Galgani. Ci saranno ulteriori sviluppi per quanto riguarda la vita privata della dama torinese?