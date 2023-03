Uomini e Donne, Gemma Galgani sfrattata da casa?

Gemma Galgani è stata sfrattata da casa? E’ questa la domanda che parecchi fan si stanno facendo dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne. La dama torinese ha rotto il silenzio, spiegando nei dettagli la situazione.

Uomini e Donne: Gemma Galgani è stata sfrattata da casa?

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, c’è stato un dibattito piuttosto piccante tra Gemma Galgani e il suo corteggiatore Silvio. L’uomo si è autoinvitato a casa sua, ma la dama torinese ha spiegato che in questo momento non può accogliere nessuno perché ha l’appartamento invaso da scatoloni. Tina Cipollari ha subito chiesto: “Sei stata sfrattata?“. Gemma non ha risposto, alimentando così la curiosità del grande pubblico.

Gemma Galgani rompe il silenzio sullo sfratto

Intervistata da Uomini e Donne Magazine, Gemma ha chiarito la situazione. Non è stata sfrattata da casa, ma ha comunque un problemino da risolvere. La Galgani ha raccontato:

“La mia casa è invasa dagli scatoloni perché al rientro a Torino, dopo due anni di vita a Roma, non è stato facile riprendere le mie abitudini sabaude. Ancora non ho neanche invitato le mie sorelle! Credo però che l’accoglienza debba essere sacra e perfetta, curando ogni piccolo particolare, a partire dalle luci soffuse con candele sparse. Cerco di creare la giusta atmosfera perché credo che anche i dettagli possano contribuire a rendere magica la mia serata”.

Gemma Galgani e Silvio: tutto pronto per la notte d’amore

Gemma non è stata sfrattata, ma deve soltanto rendere accogliente la sua casa di Torino dopo due anni di lontananza. Come sarà la notte d’amore con Silvio? La Galgani sta preparando tutto nei minimi dettagli, ma ha sottolineato che il romanticismo non potrà mancare. “Ci vuole amore, un pizzico di eros è vero, ma anche l’istinto, la passione e soprattutto – elemento fondamentale al quale non potrei mai rinunciare – il romanticismo. Altrimenti come una candela non mi accendo… anzi, mi spengo lentamente“, ha dichiarato Gemma.