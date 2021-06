Uomini e Donne, gli indizi che indicano la rottura tra Jessica Antonino e Davide Lorusso

Raccogliendo una serie di indizi estrapolati dal web, sembra che Jessica Antonino e Davide Lorusso di “Uomini e Donne” si siano definitivamente lasciati.

Esaminando alcuni indizi disseminati sui social, pare ormai certo che la coppia composta da Jessica Antonino e DavideLorusso, nata nel contesto del dating show Uomini e Donne, si sia già separata in modo definitivo.

Uomini e Donne, Jessica Antonino e Davide Lorusso si sono lasciati

Nel corso delle ultime settimane, sui social erano sempre più insistenti i rumors che alludevano a una presunta rottura tra Jessica Antonino e Davide Lorusso, ex partecipanti del dating show Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi.

La notizia della rottura non è stata comunicata in modo ufficiale dalla coppia ai propri fan, pertanto è difficile stabilire con certezza se i due si siano o meno separati. Ciononostante, in considerazione di alcuni indizi raccolti tramite i profili Instagram di Jessica Antonino e Davide Lorusso, la distanza attualmente esistente tra i due appare quantomeno evidente e potrebbe indicare tanto una rottura definitiva della coppia quanto una pausa temporanea dovuta a un periodo di crisi.

Qualora i due stessero affrontando una fase di riflessione relativa alla loro love story, questo spiegherebbe per quale motivo non sia stato ancora diffuso alcun annuncio ufficiale.

Uomini e Donne, Jessica Antonino e le stories su Davide Lorusso

Nonostante le varie teorie in campo, appare comunque molto plausibile l’ipotesi che Jessica Antonino e Davide Lorusso abbiano separato le proprie strade soprattutto in considerazione di alcuni sfoghi notturni dell’ex tronista di Uomini e Donne apparsi tra le storie di Instagram.

Si tratta, in particolare, di alcune frasi scritte tra le stories da Jessica Antonino di proprio pugno: per raccontare i propri sentimenti e le proprie frustrazioni, infatti, la ragazza ha scelto di non ricorrere ad aforismi o a immagini suggestive ricavate online ma ha voluto esprimersi in modo autonomo e diretto.

A questo proposito, l’ex tronista ha prima di tutto riflettuto sul fatto che, se si trascura a lungo qualcosa, questa diventerà prima o poi di qualcun altro.

Poche ore dopo questa prima riflessione, poi, la ragazza ha postato una nuova storia che riportava la seguente didascalia: “Alla fine è tutto qui. Mi conosco, non riesco ad accontentarmi di una cosa tiepida… o gela… o brucia”.

In entrambi i casi, sembra che Jessica Antonino si stia riferendo proprio al suo (ex?) compagno Davide Lorusso e che la sua narrazione indichi un progressivo allontanamento che ha portato la coppia a scegliere di dirsi addio o prendersi una pausa.

Uomini e Donne, Jessica Antonino e l’addio a Davide Lorusso

Infine, ci sono ancora due indizi che sembrano indicare la fine della coppia Antonino-Lorusso. In primo luogo, è stato segnalato che l’ex tronista e il suo corteggiatore non si seguono più su Instagram. Inoltre, rispondendo a una fan che avrebbe scritto a Jessica Antonino di essersi salvata nel caso in cui avesse lasciato Davide Lorusso, la ragazza ha commentato con un eloquente “Lo puoi dire forte”.

Sono pochi, quindi, gli elementi che sembrano far credere che i due stiano ancora insieme…