Uomini e Donne, la corteggiatrice Noemi accusa la redazione: le parole

Dopo la cacciata da Uomini e Donne, Noemi Sales ha rotto il silenzio su Instagram.

L’ex corteggiatrice ha lanciato accuse ben precise alla redazione di Maria De Filippi.

Noemi Sales, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha rotto il silenzio su Instagram. Stando alla sua versione dei fatti, la redazione di Maria De Filippi sapeva da due settimane che lei voleva abbandonare il programma, ma non le hanno permesso di chiarire la situazione con il tronista Federico Dainese.

E’ per questo che accusa lo staff di Uomini e Donne di aver fatto passare un messaggio sbagliato.

Via Instagram Stories, Noemi ha dichiarato:

“Volevo fare chiarezza sul conto di oggi, visto che ho dovuto aspettare per privacy. La redazione sapeva che io volevo andare via dal programma già da più di due settimane, però non mi facevano chiarire la questione con Federico, quindi stavo conducendo la mia vita normalmente. Ho fatto la mia scelta e ho seguito il mio cuore senza pensare alle conseguenze”.

L’ex corteggiatrice ha lanciato accuse ben precise alla redazione di Uomini e Donne e ha sottolineato che loro erano al corrente della sua volontà di andare via.

Noemi ha concluso:

“La mia coscienza era ed è pulita. Facendomi prendere dalla preoccupazione non sono riuscita a parlare. Al cuore non si comanda! […]. Se avessi voluto tutta questa visibilità sarei rimasta, invece quando ho capito che non mi poteva interessare sono andata avanti nella mia vita, ma in primis dicendolo alla redazione!!”.